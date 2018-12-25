Milli Savunma Bakanlığı'ndan Arimah açıklaması! Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Münbiç ile ilgili gelişmeler kapsamında Arimah bölgesindeki hareketliliğin 2017 yılından beri söz konusu bölgede bulunan, Suriye rejim güçlerine ait olduğu gözlenmiştir." derken gelişmelerin takip edildiğini de ekledi.

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