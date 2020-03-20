Milli Savunma Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre birliklerin çekilme söylentilerine yönelik "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetleri sürüyor. Birlik çekilmeleri haberleri gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

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