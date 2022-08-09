Milli Sporcu Derya Büyükuncu dersini almamış! Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler etmeye devam ediyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından "Helva" paylaşımı yaparak, çirkin ifadelere yer veren Miili yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sosyal medya platformlarında vatandaştan büyük tepki toplamıştı. Bunun üzerine hesaplarını korumaya alan Milli sporcu geri döndü. Sosyal medyada yeniden aktif hale gelen Büyükuncu, hadsiz paylaşımlarına devam ediyor.
PAPAZ BENZETMESİ
Geçtiğimiz gün Mamak'taki Hüseyin Gazi Cemevi'nde muharrem iftarına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak papaz fotoğrafına şoplayan Büyükuncu gönderi açıklamasında "FETÖ’cü diktatör, Mamak'taki Hüseyin Gazi Cemevi'nde muharrem iftarına katılmış." ifadelerine yer verdi. Büyükuncu'nun paylaşımı yeniden tepkilerin odağı haline gelirken "Anlaşılan ders almamışsın" yorumlarını da beraberinde getirdi.
FETÖ’cü diktatör @RTErdogan Mamak'taki Hüseyin Gazi Cemevi'nde muharrem iftarına katılmış.— Derya Büyükuncu (@deryabuyukuncu) August 8, 2022
Geçmişte Cemevleri için “Cümbüş evleri” demişti.
Oy için girmeyeceği kılık yok!#TakunyalıFührer #FetöcüDiktatörErdoğan@suleymansoylu @fahrettinaltun @ikalin1 @omerrcelik @bybekirbozdag pic.twitter.com/j52k79Zjyf