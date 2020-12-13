Milli sporcu İbrahim Çolak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? ersin’de devam eden Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda halka aletinde altın madalya kazanarak eŞampiyona tarihimizdeki ilk birinciliği elde eden milli sporcu İbrahim Çolak kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

İBRAHİM ÇOLAK KİMDİR?

2019 Artistik Cimnastik Halka Aleti DÜNYA ŞAMPİYONU İbrahim Çolak, 07 OCAK 1995 tarihinde İzmir'de doğdu.Çocukluğunda çok hareketliydi .Eski bir cimnastikçi olan amcası Erkan Çolak'ın tavsiyesi ve ailesi çok istemesiyle ARTİSTİK CİMNASTİK sporuna başladı.

2001 yılında anasınıfına başladı.Bu sene içerisinde aynı zamanda yarışmacı grubuna seçildi. İlk yaş grupları Türkiye şampiyonasında 1. oldu.

2002 yılında 1.sınıfa başladı. Bu arada bir üst gruba geçtiği için yeni antrenörleri Yılmaz ve İsmail Göktekin oldu.İlk okula başladıktan sonra kulüpler arası ve okullar arası yarışmalarda izmir ve Türkiye şampiyonlukları oldu.

2005 yılında ilk defa Almanya'ya kampa gitti.

2008 yılının yaz mevsiminde İtalya'da yapılan gelişim kampına gitti.

2009 yılında Romanya'ya milli takım kampına gitti.

2012 yılında antrenörü İsmail Göktekin ile beraber Yunanistan'a 2004 olimpiyat şampiyonu olan "Dimosthenis Tampakos"un yanına kampa gitti.

2013 yılında Ukrayna'da yapılan milli takım kampına katıldı.

2019 Dünya Cimnastik Şampiyonasında Halka Aletinde Dünya Şampiyonu olarak, ülkemize bu alanda ilk madalyayı altın olarak kazanmıştır.

Katıldığı yarışmalar ve Aldığı dereceler:

2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011 ve 2012 kulüpler ve okullar arası İzmir ve Türkiye şampiyonlukları oldu.

2007 Macaristan Peter Tulit turnuvasında paralel aletinde 1. Genel toplamda 6.lık

2008 Macaristan Peter Tulit turnuvasında paralel aletinde 1. Halka aletinde 2. Atlama aletinde 3. Genel toplamda 2.lik

2009 Qatar liseler arası dünya şampiyonası (İSF)

2009 İstanbul Boğaziçi turnuvasında halka aletinde 1. Genel toplamda 4.lük

2010 İngiltere Avrupa gençler şampiyonası

2010 İstanbul Boğaziçi turnuvasında halka aletinde 1. Paralel aletinde 2.lik

2011 Portekiz gençler turnuvasında 2.lik

2011 Rusya gençler turnuvasında halka aletinde 8.lik

2011 TRABZON Avrupa Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda (EYOF) halka aletinde 3.lük.(bu yarışmada Türkiye'ye madalya getiren ilk sporcu ünvanını aldı)

2011 İStanbul Boğaziçi turnuvasında halka aletinde 1. Paralel aletinde 2. Atlama aletinde 3. Barfiks aletinde 3. Ve genel toplamda 3.lük

2012 Avusturya gençler turnuvası

2012 Fransa Avrupa Şampiyonası gençler kategorisinde halka aletinde 4. Ve paralel aletinde AVRUPA 2. Liği (bu yarışmada ise rahmetli Murat Canbaş'tan sonra Türkiye adına alınan ikinci madalya oldu)

2013 Qatar Dünya Kupası

2013 17. Akdeniz Oyunları Mersin'de Halka Aletinde 2.lik

2013 Hırvatistan-osijek dunya kupası 6. Olarak finale kaldı finalde 8. Lik

2013 Belçika-antwerp dünya şampiyonası halka aletinde dunya 15.liği

2013 Mersin Türkiye şampiyonası 2. Lik

2019 Dünya Cimnastik Şampiyonası 1.lik