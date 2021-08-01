5 Ağustos 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu | Elektronikten zücaciyeye, beyaz eşyadan mobilyaya indirimli ürünler!2 doz aşı olmuştu... Ünlü isim delta varyantına yakalandı!Bakan Pakdemirli güzel haberi verdi! İşte Antalya, Mersin, Muğla'da çıkan orman yangınlarında son durum1 Ağustos 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu | Tuvalet Kağıdında şok indirim!İstanbullular dikkat: 4 ilçede bugün sular kesilecek! Sular ne zaman gelecek 1 Ağustos Pazar? Beyoğlu, Başakşehir, Beykoz, Büyükçekmece su kesintisiOlimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un hastalığı nedir? Mete Gazoz konuşurken neden zorlanıyor?Milli sporcu Rıza Kayaalp, yarı finalde!Felç geçirdim diyerek ağladı, kuyumcu açılışına gitti! Tuğba Özay'dan şaşırtıcı davranışParkta tartışma büyüdü, silah ve sopalar havada uçuştu: 1 ölü, 3 yaralıResmi Gazete'de bugün (01.08.2021) | 1 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Milli sporcu Rıza Kayaalp, yarı finalde!

Milli sporcu Rıza Kayaalp, yarı finalde!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10 gününde güreşte erkekler grekoromen stil 130 kiloda milli sporcu Rıza Kayaalp, yarı finale çıkmayı başardı. Milli güreşçi, Alman Eduard Popp'u yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Milli sporcu Rıza Kayaalp, yarı finalde!

Tokyo Olimpiyatları'nda Litvanyalı rakibini son 16 turunda yenen 31 yaşındaki milli güreşçi Rıza Kayaalp, çeyrek finalde de Alman Eduard Popp'u mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Kayaalp'in yarı finaldeki rakibi ise 38 yaşındaki güreşçi Mijain Lopez Nunez olacak. Son 3 olimpiyat oyunlarında altın madalya alan Kübalı güreşçi, 5 kez de dünya şampiyonluğu elde etti.

Rıza Kayaalp ile Mijain Lopez Nunez'in karşılaşması bugün TSİ 12.30'da başlayacak.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT