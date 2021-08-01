Milli sporcu Rıza Kayaalp, yarı finalde!

Tokyo Olimpiyatları'nda Litvanyalı rakibini son 16 turunda yenen 31 yaşındaki milli güreşçi Rıza Kayaalp, çeyrek finalde de Alman Eduard Popp'u mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Kayaalp'in yarı finaldeki rakibi ise 38 yaşındaki güreşçi Mijain Lopez Nunez olacak. Son 3 olimpiyat oyunlarında altın madalya alan Kübalı güreşçi, 5 kez de dünya şampiyonluğu elde etti.

Rıza Kayaalp ile Mijain Lopez Nunez'in karşılaşması bugün TSİ 12.30'da başlayacak.