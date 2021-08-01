Milli sporcu Rıza Kayaalp, yarı finalde!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10 gününde güreşte erkekler grekoromen stil 130 kiloda milli sporcu Rıza Kayaalp, yarı finale çıkmayı başardı. Milli güreşçi, Alman Eduard Popp'u yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Tokyo Olimpiyatları'nda Litvanyalı rakibini son 16 turunda yenen 31 yaşındaki milli güreşçi Rıza Kayaalp, çeyrek finalde de Alman Eduard Popp'u mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Kayaalp'in yarı finaldeki rakibi ise 38 yaşındaki güreşçi Mijain Lopez Nunez olacak. Son 3 olimpiyat oyunlarında altın madalya alan Kübalı güreşçi, 5 kez de dünya şampiyonluğu elde etti.
Rıza Kayaalp ile Mijain Lopez Nunez'in karşılaşması bugün TSİ 12.30'da başlayacak.