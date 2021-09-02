Milli sporcumuz Meryem Çavdar Tekvando'da gümüş madalya kazandı!

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları hız kesmeden devam ederken Milli sporcularımız da madalya kazanmaya devam ediyor. Milli tekvandocumuz Meryem Çavdar kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda mücadele ettiği turnuvada finale çıkmayı başardı. Final karşılaşmasında rakibine mağlup olan sporcumuz ikinci olarak gümüş madalya kazanmayı başardı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI DA İZLEDİ

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da izlediği final karşılaşmasında sporcumuz, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda finalde mağlup ettiği Perulu Leonor Espinoza Carranza'yla altın madalya için karşı karşıya geldi.

ALDIĞI RİSK TUTMADI

İlk raunt 4-4'lük eşitlikle biterken, ikinci raundu Perulu sporcu 12-10 önde bitirdi. Son rauntta risk alan Meryem istediği puanlara ulaşamadı, tatamiden 34-21 mağlup ayrılarak gümüş madalyayı elde etti.

2019'da Avrupa şampiyonluğu, 2017'de de dünya üçüncülüğü elde eden Meryem Çavdar, kariyerine paralimpik madalyası da eklemiş oldu.