Türkiye İzlanda maç sonucu | Türkiye İzlanda maç özeti

A Milli Futbol Takımımız, H grubundaki dokuzuncu maçında İzlanda ile karşılaştı. Ay yıldızlılar bu maçtan 0- 0 beraberlikle ayrıldı ve Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

Türkiye - İzlanda maçının 7. dakikasında Ozan Tufan sarı kart gören isim oldu. 30. dakikada Burak Yılmaz'ın kafa vuruşu auta çıktı. İzlanda'da Traustason, 35. dakikada sarı kart gördü. İlk yarının 0-0 eşitlikle sona ermesinin ardından 53. dakikada Burak Yılmaz'ın ortası üst direkte taca çıktı. Teknik direktör Şenol Güneş hakeme itirazdan 56. dakikada sarı kart gördü. 80. dakikada Cengiz Ünder yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı. 82. dakikada kalemizde büyük tehlike yaşadık. Merih Demiral topu son anda çizgiden çıkardı. 87. dakikada Hakan Çalhanoğlu oyundan çıkarken yerine Kaan Ayhan dahil oldu. Kalan dakikalarda gol olmadı...

Türkiye İzlanda maçı 0 - 0 beraberlikle sona erdi.

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇINDAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 8. dakikasında Millilerimiz maçtaki ilk tehlikeli atağını oluşturdu. Hakan Çalhanoğlu rakip sahada topu taşıyan isim oldu. Sağ kanatta bulunan Cengiz Ünder'i topla buluşturdu. Genç futbolcu içeriye katetti ve çektiği şut kalecide kaldı.

Maçın ilk sarı kartı 8. dakikada Milli Takımımız'dan Ozan Tufan'a çıktı. Ozan rakibine sert müdahalede bulununca hakem kartına başvurdu.

Maçın 20 dakikası geride kalırken her iki ekip de henüz net bir pozisyon bulamadı. Kontrollü oyunu tercih ettiği gözüken Milli Takmımız'da organize ataklar İzlanda savunması tarafından enegellendi. Rakip İzlanda ise hızlı hücumlarla savunma arkasına adam kaçırmaya ya da uzaktan şutlarla gol aramaya çalıştığı gözlendi.

24. dakikada maçtaki ilk oyuncu değişikliği zorunlu bir şekilde gerçekleşti. Rakip İzlanda'da sakatlanan Alfred Finnbogason, yerini Arnor Sigurdsson'a bıraktı.

Maçın 30. dakikasında Millilerimiz gole çok yaklaştı. Ancak Burak Yılmaz ile boş pozisyonu değerlendiremedik. Zeki Çelik'in sağ kanattan ceza sahası içine ortaladığı topa yükselen Burak Yılmaz, bomboş pozisyonda topu auta yolladı ve net bir fırsatı harcadı.

Maçın 35. dakikasında karşılaşmanın 2. sarı kartı bu kez İzlanda cephesine çıktı. İtirazlarını sürdüren Traustason hakem tarafından kartla cezalandırıldı.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Karşılaşmanın 2. yarısına Milli Takımımız ilk yarıdaki 11'i ile başladı. İzlanda ise ilk yarıdaki zorunlu değişikliği dışında onlar da değişiklik yapmadan 2. yarıya başladılar.

Maçın 2. yarısında daha istekli bir Milli Takım olduğu gözlerden kaçmadı. Henüz 46. dakikada Hakan Çalhanoğlu sol taraftan taşıdığı topu içeri ortaladı. Savunma topu uzaklaştırmak isterken son olarak Arnason'a çarpan top kornere gitti.

53. dakikada maçın en ilginç pozisyonlarından biri yaşandı. Burak Yılmaz'ın sağ kanatta orta şut karışımında top direğe çarptı ve auta çıktı.

Karşılaşmanın 56. dakikasında maçın hakemi Anthony Taylor'ın kararlarına itiraz eden Milli Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş, kart hareketi yapınca sarı kart gördü.

57. dakikada yine tehlikeli gelen taraf biz olduk. Hakan'ın kullandığı etkili serbest vuruşta savunma son anda araya girdi ve Çağlar'dan önce topu taça yollamayı başardı.

Ataklarımız bu dakikalarda sıklaştı. Maçta dakikalar 63'ü gösterdiğinde Ozan Tufan kaleyi tam cepheden gören bir noktada topla buluştu. Genç futbolcunun sert şutu az farkla üstten auta gitti. Millilerimiz bir ataktan daha yararlanamadı.

64. dakikada İzlanda 2. oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Arnor Ingvi Traustason yerine oyuna giren isim Hoerdur Magnusson oldu.

İzlanda 2. yarıda daha fazla savunmada bekleyen bir oyun tarzı ile dikkat çekti. Milli Takımımız da daha fazla atağı ve oyunu yönlendiren takım olarak dikkat çekti. 66. Cengiz'in pasıyla ceza sahasının dışında solda topla buluşan Hakan önünü boşalttı ve çok sert bir vuruş yaptı ama savunmaya çarpan top kornere gitti. Bu pozisyondan bir dakika sonra Cengiz'in soldan yaptığı ortada kale sahasındaki Çağlar ve Okay topa vuramadı.

Mücadelenin 69. dakikasında Milliler isabetli paslarla topu rakip ceza sahasına taşıdı. Hakan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Burak sağ ayağıyla yerden vurdu ancak kaleci sağına uzanarak topu kontrol etmeyi başardı.

73. dakikada arka arkaya isabetli kısa paslarla topu rakip ceza sahasına yaklaştıran ev sahibi ekipte son olarak Ozan Tufan ceza yayı üzerinden şutu attı fakat vuruşu etkili olmayınca top kalecide kaldı.

Milli Takımımız'da ilk oyuncu değişikliği 81. dakikada gerçekleşti. Cengiz Ünder yerine oyuna giren isim Yusuf Yazıcı oldu.

82. dakikada İzlanda'nın kullanacağı korner atışında ceza sahası içinde itişmeler olunca hakem Okay Yokuşlu'ya sarı kart gösterdi.

83. dakikada inanılmaz bir pozisyon yaşandı. İzlanda'nın kullandığı köşe vuruş sonrasında vurulan kafayı Merih Demiral çizgi üzerinde kafayla uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.

85. dakikada İzlanda son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Skulason yerine oyuna giren isim Anderson oldu.

Bir oyuncu değişikliği de Milli Takımımızdan geldi. 87. dakikada Hakan Çalhanoğlu yerine oyuna giren isim Kaan Ayhan oldu.

Karşılaşmada dakikalar 90'ı gösterdiğinde rakip yarı alanda topu saklamak isteyen Yusuf Yazıcı sol kanatta taç çizgisi üzerinden topu ceza sahasına yolladı. Kavis alan ve kaleye yönelen top kaleciyi de geçip üst direğe çarptıktan sonra oyun alanına geri döndü.

90+1. dakikada ceza sahasının ters tarafına açılan topa uygun durumdaki Bödvarsson vurdu fakat Umut Meraş harika bir müdahale ile topun kaleye gitmesine izin vermedi.

90+2. dakikada Milliler rakip savunmayı son derece dengesiz ve eksik yakaladı. Ozan Tufan topu taşıdı ve sağdan destek veren Yusuf'u düşündü fakat pası biraz hızlı oldu. Yusuf topu kontrol ettikten sonra geriden destek veren Zeki'yi gördü fakat onun vuruşunda da top savunmadan döndü.

90+4. dakikada Milliler son değişikliğini yaptı. Ömer Bayram, Zeki Çelik yerine oyuna girdi. 90+4. dakikada Zeki Çelik oyundan alınırken sarı kart gördü.

Mücadele sona erdi. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 9. maçında İzlanda ile golsüz berabere kalan A Milli Futbol Takımımız, bir maç kala EURO 2020 finallerinin biletini cebine koydu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİLLİLER'İ TRİBÜNDEN İZLEDİ

İstanbul'da oynanan maç için Türk Telekom Stadı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz karşıladı.

Maçı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da tribünden izledi.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9’uncu maçında Türkiye, sahasında İzlanda’yı konuk etti. Türk Telekom Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor düdük çaldı. Taylor’un yardımcılıklarını ise Gary Beswick ve Adam Nunn üstlendi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda karşısında deplasmanda oynanan Fransa maçının ilk 11’inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen İrfan Can Kahveci’nin yerine Cengiz Ünder’i, hastalığı sebebiyle kadroya dahil edilmeyen Kenan Karaman’ın yerine ise Hakan Çalhanoğlu’nu görevlendirdi.

Kaleyi Mert Günok’a emanet eden Güneş, savunma dörtlüsünü Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş’tan oluşturdu. Orta alanda Okay Yokuşlu, Ozan Tufan ve Mahmut Tekdemir’i sahaya süren Güneş’in hücum hattındaki tercihleri ise Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz oldu.