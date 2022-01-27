Milli takıma başarılı forvet . Yetkililer Belçikaya gidiyor.

Belçika Ligi ekiplerinden Union SG forması giyen Deniz Undav bu sezon gösterdiği performansla istatislikleri altüst etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un verdiği raporda futbolcuyu çok beğendiğini dile getirdi. Türk asıllı Alman futbolcuyu Ay-Yıldızlı ekibe katmak için girişimler başladı.

DİKKAT ÇEKEN RAKAMLARA ULAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun açıklamalarına göre, A Milli Takım yetkilileri Türk asıllı Alman futbolcu Deniz Undav ile görüşmek için Belçika'ya gidecek. Bu sezon adından söz ettiren Deniz Undav, Union SG takımıyla çıktığı 25 maçta 19 gol ve 10 asist yaparak çift haneli rakamlara ulaşmayı başardı.