Milli takımdan ilk gol geldi!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. maçında Fransa ile karşı karşıya gelen Türkiye'den ilk gol geldi.

30' Gol - Kaan Ayhan

Pozisyon 24' Milli Takım etkili geldi! Mahmut'un savunma arkasına pasında Kenan topla buluştu ancak şut imkanı bulamayınca mutlak gollük pozisyondan yararlanamadık

Pozisyon 21' Burak Yılmaz ceza sahasına girerken Dorukhan'la duvar pasına girdi. Dorukhan pasın hızını ayarlayamayınca top auta çıktı.

Pozisyon 18' Mbappe'den ceza sahasına ortasında Griezmann'ın kafa vuruşu etkisiz şekilde yandan dışarı çıktı.

24' Milli Takım etkili geldi! Mahmut'un savunma arkasına pasında Kenan topla buluştu ancak şut imkanı bulamayınca mutlak gollük pozisyondan yararlanamadık

Pozisyon 21' Burak Yılmaz ceza sahasına girerken Dorukhan'la duvar pasına girdi. Dorukhan pasın hızını ayarlayamayınca top auta çıktı.

Pozisyon 18' Mbappe'den ceza sahasına ortasında Griezmann'ın kafa vuruşu etkisiz şekilde yandan dışarı çıktı.

Pozisyon 17' Etkili geldik! Cengiz'in sağ kanattan ortasında Dorukhan kafa vuruşunu yaptı. Lloris'in çeldiği topa Kenan hareketlendi ancak pozisyonda ofsayt bayrağı havaya kalktı.

Pozisyon 12' Ani gelişen Türkiye atağında Burak topu rakip yarı sahaya taşırken, Pogba'nın müdahalesiyle yerde kaldı, karar faul...

Pozisyon 8' Maçta topun hakimi Fransa ancak Milli Takımımız savunmada hata yapmıyor.

Pozisyon8'Maçta topun hakimi Fransa ancak Milli Takımımız savunmada hata yapmıyor.

Pozisyon5'İlk 5 dakika geride kalırken henüz net bir pozisyon yaşanmadı.

Pozisyon3'Griezmann'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Kaan ön direkte topu kafayla karşıladı.

Maç Başladı1'Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı! Başarılar Milli Takım!

Maç ÖncesiFransa'nın 11'i: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Matuidi, Sissoko, Pogba, Mbappe, Griezmann, Giroud

Maç ÖncesiMilli Takım'ın 11'i: Mert, Zeki Çelik, Merih, Kaan Ayhan, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, Dorukhan, İrfan Can, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Kaan ,Hasan Ali, Mahmut, Kenan Karaman, Dorukhan, İrfan Can, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Matuidi, Sissoko, Pogba, Mbappe, Griezmann, Giroud