Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Milli tekvandocu Gamze Özdemir, hayatını kaybetti. Oldukça genç bir yaşta vefat eden Gamze Özdemir'in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Türkiye'ye önemli başarılar kazandırmış Özdemir'in, ölüm nedeni de merak konusu oldu. Peki, Milli tekvandocu Gamze Özdemir kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte detaylar...

GAMZE ÖZDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Henüz 21 yaşındaki Gamze Özdemir, Ankara bölgesinden milli bir tekvandocuydu. Türkiye'ye Balkan ikinciliği kazandırmış olan genç sporcu, Ego Spor Kulübünün sporcusuydu. Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gamze Özdemir, kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de Gamze Özdemir'in vefatı dolayısıyla yayınladığı başsağlığı mesajında, "Federasyonumuz Ankara bölgesi milli Sporcularımızdan sevgili Gamze Özdemir'in yakalandığı kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta Ego Spor Kulübü, antrenörü İlyas Uluyılmaz kardeşim olmak üzere tekvando camiasına, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.