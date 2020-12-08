Yeni yıldan önce yeni bir arabam olsun diyenler için Fiat Egea Aralık fiyat listesi yayımlandıAcun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, 11 hafta sonra ilk galibiyetini aldı!İzmir’de 2 uzman doktor koronavirüsten öldü!'Kovid-19 rakamları yanlış giriliyor' diyen veri analisti kadının evi basıldı! Anlattıklarıyla ülkede yer yerinden oynadıAnkara'da içki satışına yasak mı geldi? Ankara'da hafta sonu alkol alınıyor mu?Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bursaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAfjet Afyonspor 1 - 1 Anagold 24erzincanspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAli Koç'tan sert açıklamalar: Hakemler konusunda bir kriz var!Ankara'da hafta sonu alkol satışına yasak!Şarkıcı Nez'in son hali görenleri şaşkına çevirdi! Nez saçlarını sıfıra vurdu!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Milli Tekvandocu Gamze Özdemir kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Milli Tekvandocu Gamze Özdemir kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Milli Tekvandocu Gamze Özdemir, 21 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamanın ardından genç sporcunun hayatı merak edildi. Peki, Milli tekvandocu Gamze Özdemir kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte detaylar...

Milli Tekvandocu Gamze Özdemir kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Milli tekvandocu Gamze Özdemir, hayatını kaybetti. Oldukça genç bir yaşta vefat eden Gamze Özdemir'in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Türkiye'ye önemli başarılar kazandırmış Özdemir'in, ölüm nedeni de merak konusu oldu. Peki, Milli tekvandocu Gamze Özdemir kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte detaylar...

GAMZE ÖZDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Henüz 21 yaşındaki Gamze Özdemir, Ankara bölgesinden milli bir tekvandocuydu. Türkiye'ye Balkan ikinciliği kazandırmış olan genç sporcu, Ego Spor Kulübünün sporcusuydu. Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gamze Özdemir, kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle yaşamını yitirdi. 

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de Gamze Özdemir'in vefatı dolayısıyla yayınladığı başsağlığı mesajında, "Federasyonumuz Ankara bölgesi milli Sporcularımızdan sevgili Gamze Özdemir'in yakalandığı kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta Ego Spor Kulübü, antrenörü İlyas Uluyılmaz kardeşim olmak üzere tekvando camiasına, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT