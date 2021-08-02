2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki son grup maçında Rusya'yı müthiş bir geri dönüşle 3-2 mağlup eden Millilerimiz, grubu 3. sırada tamamlayarak çeyrek finale adını yazdırmayı başardı. Kadın voleybol takımımızın bu başarısında büyük pay sahiplerinden biri olan Hande Baladın da merak edilmeye başlandı. Peki Milli voleybolcu Hande Baladın kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? İşte bu soruların cevapları...

MİLLİ VOLEYBOLCU HANDE BALADIN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

24 yaşındaki Hande Baladın 1 Eylül 1997 tarihinde Kütahya'da dünyaya geldi. Baladın, voleybol kariyerine orta oyuncu olarak başladı. EczacıBaşı Vitra altyapısında yetişen Hande 1.93 boyundadır. 2014'den beri smaçör olarak görev yapan hande 2015'te A takıma yükselmeyi başardı. hem kulüp hem de Milli takımı ile birçok başarıya imza atmıştır.

MİLLİ VOLEYBOLCU HANDE BALADIN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

EczacıBaşı Vitra altyapısında oynamaya başlayan Hande Baladın, burada A takıma çıkmayı başardı.2018 sezonunun sonunda deneyim kazanması amacıyla Galatasaray'a kiralanan Hande, 2019-2020 sezonunda EczacıBaşı'na geri döndü ve hala burada oynamaktadır.