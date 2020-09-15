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Milli yerfıstığı "Ayşehanım" hasadı başladı

Osmaniye'de Milli yerfıstığı çeşidi Ayşehanım'ın Yaygınlaştırılması Yayım Projesi'nin tanıtımı ve hasadı Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla Değirmenocağı köyünde gerçekleştirildi.

Milli yerfıstığı "Ayşehanım" hasadı başladı

Yerfıstığı hasadı, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye milletvekilleri İsmail Kaya ve Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (DATAEM) Müdürü Dr. Abdullah Çil, Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi (TAYEM) Müdürü Emin Tepeli ve çok sayıda çiftçinin katılımıyla gerçekleşti.

Milli Ayşehanım yerfıstığı hakkında bilgiler veren araştırma görevlisi ve aynı zamanda projenin geliştiricisi Dr. Ayşe Nuran Çil, "Bugün tarla günümüzde tescil ettiğimiz ürünümüzün ölçü ve değerlere ulaşmasının mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Çeşidimiz 12 yılda geliştirilmiş, seçilerek seleksiyon yapılarak geliştirilmiş üründür. Özellikle çerezlik tüketim için son derece önemli. Aynı zamanda kuruyemiş sanayi için oldukça kalite kriterlerine sahip ürünümüz. Ürünümüzü Osmaniye'de yapmamızın sebebi yerfıstığı konusunda coğrafi konumu hasebiyle burada başlattık. Yakın zamanda Türkiye genelinde çeşidin yaygınlaştırılması çalışmalarına başlayacağız. Bugün burada yaptığımız hasatta dekara 500 kilo kabuklu verim ve çok yüksek oranda randıman değerleri elde etmiş durumdayız. Bu çeşidi diğer çeşitlerden ayıran özellik çerezliklerde ince kabuk ve kolay kırılması istenir, çünkü tohum kabuğuna da zarar verilmesi önlenmiş olur. Randımanın yüksek olması istenir. Yaprak leke hastalığına dayanıklı olması istenir. Bu nedenle Ayşehanım çeşidi yüksek toleransı ve dayanıklılığı neticesinde tercih edilmektedir" dedi.



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