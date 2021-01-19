Milli yıldız Yusuf Yazıcı, Milan yolunda!

İtalya Serie A'nın bu sezon şampiyonluğa en yakın ekibi olarak görülen Milan, milli yıldız Yusuf Yazıcı'ya gözünü dikti. Lille forması giyen Yazıcı, Ligue 1'de ve Avrupa kupalarında gösterdiği performansla birçok üst düzey kulübün dikkatini çekmeyi başarmıştı. Yusuf Yazıcı ile ilgilenen kulüpler arasında en ciddi kulübün Milan olduğu belirtiliyor.

Fransa ekibi Lille ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yazıcı, bu sezon 23 maçta 11 gol 4 asist üretti. Yusuf Yazıcı’nın Milan'a olası transferinde bonservisinin net gelirinden yüzde 20 pay da Trabzonspor’un olacak.

JUVENTUS'TA TALİP

Fransız France Football dergisinin haberine göre, milli yıldız ile Juventus'ta ilgileniyor. Haberde, Juventus forması giyen Paulo Dybala ile sezon sonunda yolların ayrılması beklenirken Arjantinli yıldızın yerini Yusuf Yazıcı ile doldurma planlarının olduğu belirtildi.

Lille'in Juventus'tan 40-45 milyon euro arası bonservis ücreti isteyebileceği de ifade edildi.