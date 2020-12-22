Milli yüzücü Merve Tuncel kimdir?
Merve Tuncel, Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest gençler kategorisinde gösterdiği başarı sonrası merak konusu oldu. Peki Milli yüzücü Merve Tuncel kimdir? İşte detaylar...
Merve Tuncel, Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest gençler kategorisinde gösterdiği başarı sonrası merak konusu oldu. Peki Milli yüzücü Merve Tuncel kimdir? İşte ayrıntılar...
MERVE TUNCEL KİMDİR?
Merve Tuncel, milli yüzücüdür.
Merve Tuncel, Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest gençler kategorisinde 15.45:29'luk derecesiyle dünya rekoru kırdı.
Merve Tuncel, Chelsea Guvecka'ya ait olan rekoru 15.45:29'luk derecesiyle kırarak dünya rekorunun yeni sahibi oldu.