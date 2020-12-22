Bakan Koca: "Virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı"Libya tezkeresi nedir? | Türk askerinin Libya'daki görev süresi ne kadar uzatıldı?Galatasaray-Göztepe maçında 4 gol!Milli yüzücü Merve Tuncel kimdir?Başsavcılıktan Leyla Aydemir davasında amca Yusuf Aydemir’in tahliyesine itiraz!Müge Anlı'da akılalmaz olay! 'Eniştem' diye tanıttığı kişi kocası çıktı!22 Aralık Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu|Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu? Şanlıurfaspor'da koronavirüs şoku! Maç ertelendiLibya tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildiAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Belçika'nın kararına tepki!
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Milli yüzücü Merve Tuncel kimdir?

Milli yüzücü Merve Tuncel kimdir?

Merve Tuncel, Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest gençler kategorisinde gösterdiği başarı sonrası merak konusu oldu. Peki Milli yüzücü Merve Tuncel kimdir? İşte detaylar...

Milli yüzücü Merve Tuncel kimdir?

Merve Tuncel, Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest gençler kategorisinde gösterdiği başarı sonrası merak konusu oldu. Peki Milli yüzücü Merve Tuncel kimdir? İşte ayrıntılar...

MERVE TUNCEL KİMDİR?

Merve Tuncel, milli yüzücüdür.

Merve Tuncel, Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest gençler kategorisinde 15.45:29'luk derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Merve Tuncel, Chelsea Guvecka'ya ait olan rekoru 15.45:29'luk derecesiyle kırarak dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN ÖZETİ

HABERE YORUM KAT