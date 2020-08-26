Netflix'in yeni filminden Enola Holmes'in ilk fragmanı ile izleyicilerle buluştu. Baş rollerinde Stranger Things dizisi ile ün kazanan genç oyuncu Millie Bobby Brown yer alıyor. Enola Holmes filmi aynı isimleri kitap serisinden uyarlama olan dizi Sherlock Holmes’ün kız kardeşinin hayatını konu alıyor. Peki Enola Holmes konusu nedir? Ne zaman başlıyor? İşte Enola Holmes filminden ilk fragman!

Bu davada yeni bir Holmes var! Millie Bobby Brown ile #EnolaHolmes 23 Eylül'de Netflix'te. pic.twitter.com/PW4oRPb3lw — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) August 25, 2020

ENOLA HOLMES FİLMİ KONUSU NEDİR?

Millie Bobby Brown'ın Enola Holmes'ü canlandıracağı filmin uyarlandığı kitaplarda Enola'nın annesi kaybolur. Bu durumda Enola onu yok sayan ağabeyleri Sherlock ile Mycroft'tan yardım ister. Sherlock ve Mycroft bu olayı çözerken Enola'yı uzaktaki yatılı bir okula gönderme kararı alırlar. Ancak Enola oradan kaçacaktır. İlk gideceği yer de Sherlock Holmes ile birlikte çeşitli vakalarda çalışan dedektif Lestrade olacaktır. Olaya dahil olmak isteyen Enola, Sherlock ile tam bir saklambaç oynamaya kalkışacaktır. Serinin her bir devam kitabında Enola Holmes yeni bir ortadan kaybolma vakası üzerinde çalışmalarını sürdürür ve Sherlock'un izinden gider...

ENOLA HOLMES OYUNCULARI

Filmde Sherlock Holmes'ü Henry Cavill, Mrs. Holmes'ü ise Helena Bonham Carter canlandıracak. Filmin kadrosunda ayrıca; Sam Claflin, Fiona Shaw, Adeel Akhtar, Frances de la Tour, Joakim Skarli yer alıyor.

ENOLA HOLMES FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Netflix Türkiye, Twitter hesabından filmin fragmanını paylaşarak yayın tarihini de açıkladı. Enola Holmes filmi 23 Eylül'de Netflix'de olacak.