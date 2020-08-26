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  3. Millie Bobby Brown baş rollerinde olduğu Enola Holmes filminden ilk fragman!

Millie Bobby Brown baş rollerinde olduğu Enola Holmes filminden ilk fragman!

Netflix'in yeni filmi Enola Holmes'in ilk fragmanı yayınlandı. Baş rollerinde Millie Bobby Brown'ın yer aldığı Enola Holmes'ın konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Kitaptan uyarlama olacak film Sherlock Holmes’ün kız kardeşini konu alıyor. Peki Enola Holmes konusu nedir? Ne zaman başlıyor? İşte Enola Holmes filminden ilk fragman!

Netflix'in yeni filminden Enola Holmes'in ilk fragmanı ile izleyicilerle buluştu. Baş rollerinde Stranger Things dizisi ile ün kazanan genç oyuncu Millie Bobby Brown yer alıyor. Enola Holmes filmi aynı isimleri kitap serisinden uyarlama olan dizi Sherlock Holmes’ün kız kardeşinin hayatını konu alıyor. Peki Enola Holmes konusu nedir? Ne zaman başlıyor? İşte Enola Holmes filminden ilk fragman!

 

 

Millie Bobby Brown baş rollerinde olduğu Enola Holmes filminden ilk fragman!

ENOLA HOLMES FİLMİ KONUSU NEDİR?

Millie Bobby Brown'ın Enola Holmes'ü canlandıracağı filmin uyarlandığı kitaplarda Enola'nın annesi kaybolur. Bu durumda Enola onu yok sayan ağabeyleri Sherlock ile Mycroft'tan yardım ister. Sherlock ve Mycroft bu olayı çözerken Enola'yı uzaktaki yatılı bir okula gönderme kararı alırlar. Ancak Enola oradan kaçacaktır. İlk gideceği yer de Sherlock Holmes ile birlikte çeşitli vakalarda çalışan dedektif Lestrade olacaktır. Olaya dahil olmak isteyen Enola, Sherlock ile tam bir saklambaç oynamaya kalkışacaktır. Serinin her bir devam kitabında Enola Holmes yeni bir ortadan kaybolma vakası üzerinde çalışmalarını sürdürür ve Sherlock'un izinden gider...

Millie Bobby Brown baş rollerinde olduğu Enola Holmes filminden ilk fragman!

ENOLA HOLMES OYUNCULARI

Filmde Sherlock Holmes'ü Henry Cavill, Mrs. Holmes'ü ise Helena Bonham Carter canlandıracak. Filmin kadrosunda ayrıca; Sam Claflin, Fiona Shaw, Adeel Akhtar, Frances de la Tour, Joakim Skarli yer alıyor.

Millie Bobby Brown baş rollerinde olduğu Enola Holmes filminden ilk fragman!

ENOLA HOLMES FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Netflix Türkiye, Twitter hesabından filmin fragmanını paylaşarak yayın tarihini de açıkladı. Enola Holmes filmi 23 Eylül'de Netflix'de olacak.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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