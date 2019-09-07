Milliler potada tarih yazdı!

Polonya’nın Walbrzych kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın çeyrek finalinde Türkiye ile İtalya karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısı 30-29 İtalya üstünlüğüyle tamamlandı ancak milliler, 3. çeyrekteki etkili oyunları sayesinde sahadan 63-58 galip ayrıldı.

Şampiyonada son 4’e kalan Türkiye ayrıca 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı da kazandı. Ay-yıldızlılarımız böylelikle üst üste üçüncü kez olimpiyatlarda mücadele etme hakkı kazanmış oldu.

Millilerimizin yarı finaldeki rakibi İngiltere oldu. Yarın (7 Eylül Cumartesi) TSİ 15:30’da başlayacak Türkiye-İngiltere karşılaşması NTVSpor.net’ten canlı yayınlanacak.