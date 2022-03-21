Milliyetçilik ne demek, TDK'ya göre Milliyetçilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Milliyetçilik ne demek? Milliyetçilik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi milliyetçilik kelimesi. Peki milliyetçilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre milliyetçilik nedir, milliyetçilik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİLLİYETÇİLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Milliyetçilik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre milliyetçilik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Maddi ve manevi açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusçuluk, ulusalcılık, nasyonalizm



MİLLİYETÇİLİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Milliyetçilik, sadece bir ideoloji değil, bir yaşayış ve bir duyuş tarzıdır.

