Milo Djurkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milo Djurkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milo Djurkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Milo Djurkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Milo Djurkovic 16 Ağustos 1989 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Мило Ђурковић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Milo Djurkovic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OSK Igalo futbol takımında oynamaktadır. OSK Igalo takımına - tarihinde katılmıştır. Milo Djurkovic'nin OSK Igalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Milo Djurkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Milo Djurkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Milo Djurkovic şuan OSK Igalo takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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