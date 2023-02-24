Milo Scaron Dragojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milo Scaron Dragojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milo Scaron Dragojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milo Scaron Dragojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milo Scaron Dragojevic 3 Şubat 1989 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Miloš Dragojević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milo Scaron Dragojevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antoine-Dominique Ettori yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Buducnost Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Buducnost Podgorica takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Milo Scaron Dragojevic'nin Buducnost Podgorica ile sözleşmesi 1 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milo Scaron Dragojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milo Scaron Dragojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milo Scaron Dragojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milo Scaron Dragojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FK Mladost

31 Aralık 2009 yılında Podgorica U19

1 Ocak 2010 yılında FK Bratstvo

30 Haziran 2010 yılında B. Podgorica

20 Temmuz 2012 yılında Widzew Lodz

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

11 Aralık 2013 yılında FK Mladost

1 Temmuz 2014 yılında OFK Belgrad

9 Şubat 2015 yılında Pelister Bitola

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2016 yılında OFK Petrovac

1 Temmuz 2016 yılında B. Podgorica

Milo Scaron Dragojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milo Scaron Dragojevic şuan Buducnost Podgorica takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Milo Scaron Dragojevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Buducnost Podgorica

Karadağ takımında 13 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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