Milorad Bilbija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milorad Bilbija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milorad Bilbija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milorad Bilbija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milorad Bilbija 30 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milorad Bilbija Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milorad Bilbija, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Prijedor futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Prijedor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milorad Bilbija'nin FK Rudar Prijedor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milorad Bilbija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milorad Bilbija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milorad Bilbija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milorad Bilbija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Rudar Prijedor

Milorad Bilbija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milorad Bilbija şuan FK Rudar Prijedor takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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