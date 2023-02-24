Milos Brnovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Brnovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Brnovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Brnovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Brnovic 26 Nisan 2000 tarihinde Cetinje şehrinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Miloš Brnović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Brnovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Gluscevic yapmaktadır. Milos Brnovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Petrovac futbol takımında oynamaktadır. OFK Petrovac takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milos Brnovic'nin OFK Petrovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milos Brnovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Brnovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Brnovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Brnovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2019 yılında Titograd U19

1 Temmuz 2019 yılında OFK Titograd

20 Temmuz 2021 yılında Radnicki 1923

9 Ocak 2023 yılında OFK Petrovac

Milos Brnovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Brnovic şuan OFK Petrovac takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Milos Brnovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U21 takımında 14 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U17 takımında 8 numaralı formasıyla 20 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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