Milos Cudic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Cudic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Cudic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Cudic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Cudic 21 Ağustos 1996 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милош Чудић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Cudic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Cudic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ljubic Prnjavor futbol takımında oynamaktadır. FK Ljubic Prnjavor takımına 24 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Cudic'nin FK Ljubic Prnjavor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Cudic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Cudic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Cudic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Cudic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Rad Belgrad

1 Ağustos 2015 yılında Zarkovo

15 Ağustos 2017 yılında B. Banja Luka

6 Şubat 2019 yılında Zarkovo

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

26 Mart 2021 yılında Tekstilac

24 Şubat 2022 yılında Ljubic Prnjavor

Milos Cudic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Cudic şuan FK Ljubic Prnjavor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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