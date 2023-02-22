Milos Deletic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Deletic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Deletic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Deletic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Deletic 14 Ekim 1993 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милош Делетић / Miloš Deletić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Deletic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Deletic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volos NPS futbol takımında oynamaktadır. Volos NPS takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Deletic'nin Volos NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Milos Deletic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Deletic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Deletic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Deletic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında OFK Mladenovac

1 Temmuz 2012 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2013 yılında Napredak

15 Ocak 2014 yılında Sageata Navodar

1 Mart 2015 yılında Academica Argeș

30 Temmuz 2015 yılında Jagodina

22 Ocak 2016 yılında Radnik

1 Temmuz 2016 yılında AE Larisa

1 Temmuz 2019 yılında AEK Atina

31 Ocak 2020 yılında Asteras Tripoli

31 Temmuz 2020 yılında AEK Atina

4 Ekim 2020 yılında PAS Lamia

30 Haziran 2021 yılında AEK Atina

1 Temmuz 2021 yılında Anorthosis

30 Haziran 2022 yılında AEK Atina

1 Temmuz 2022 yılında Volos NPS

Milos Deletic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Deletic şuan Volos NPS takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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