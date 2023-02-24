Milos Kalezic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Kalezic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Kalezic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Kalezic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Kalezic 9 Ağustos 1993 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Miloš Kalezić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Kalezic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNICAL FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Milos Kalezic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Iskra Danilovgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Iskra Danilovgrad takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Milos Kalezic'nin FK Iskra Danilovgrad ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Kalezic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Kalezic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Kalezic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Kalezic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında B. Podgorica

1 Ağustos 2013 yılında Mogren

3 Ağustos 2014 yılında OFK Grbalj

9 Şubat 2015 yılında STK Samorin

12 Temmuz 2015 yılında FK Iskra

31 Ocak 2017 yılında Sloboda Tuzla

30 Ocak 2018 yılında OFK Petrovac

1 Ağustos 2020 yılında OFK Titograd

27 Ocak 2021 yılında KF Vllaznia

18 Ağustos 2021 yılında Novi Pazar

1 Temmuz 2022 yılında Sutjeska Niksic

10 Şubat 2023 yılında FK Iskra

Milos Kalezic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Kalezic şuan FK Iskra Danilovgrad takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Milos Kalezic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Buducnost Podgorica (-2012)

Karadağ U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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