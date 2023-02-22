Milos Kopecny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Kopecny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Kopecny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Kopecny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Kopecny 26 Aralık 1993 tarihinde Holešov şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Miloš Kopečný şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Kopecny Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AM-PRO Players Agency s.r.o. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slezsky FC Opava futbol takımında oynamaktadır. Slezsky FC Opava takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Kopecny'nin Slezsky FC Opava ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Milos Kopecny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Kopecny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Kopecny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Kopecny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Zlin B

27 Temmuz 2012 yılında HS Kromeriz

31 Aralık 2012 yılında FC Zlin B

8 Ağustos 2013 yılında Hulin

31 Aralık 2014 yılında FC Zlin B

1 Ocak 2015 yılında Fastav Zlin

1 Ocak 2016 yılında Banik Sokolov

30 Haziran 2016 yılında Fastav Zlin

4 Eylül 2018 yılında Hradec Kralove

30 Ocak 2020 yılında C. Budejovice

17 Eylül 2020 yılında FK Senica

30 Haziran 2021 yılında C. Budejovice

11 Ağustos 2021 yılında FC MAS Taborsko

31 Aralık 2021 yılında C. Budejovice

1 Ocak 2022 yılında SFC Opava

Milos Kopecny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Kopecny şuan Slezsky FC Opava takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SFK ELKO Holešov (2002 - 2004)SK Hanácká Slavia Kroměříž (2004 - 2008)FC FASTAV Zlín (2008 - 2012)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.