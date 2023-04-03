Milos Marinkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Marinkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Marinkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Milos Marinkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Milos Marinkovic 26 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Milos Marinkovic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Vrsac U19 futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Milos Marinkovic'nin OFK Vrsac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Milos Marinkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Milos Marinkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Milos Marinkovic şuan OFK Vrsac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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