Milos Milisavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Milisavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Milisavljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Milisavljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Milisavljevic 26 Ekim 1992 tarihinde Valjevo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милош Милисављевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Milisavljevic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Milisavljevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Makedonikos Neapolis futbol takımında oynamaktadır. Makedonikos Neapolis takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Milisavljevic'nin Makedonikos Neapolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Milisavljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Milisavljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Milisavljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Milisavljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Macva

1 Temmuz 2013 yılında Zeleznicar Lajkovac

1 Ocak 2014 yılında Kolubara

1 Temmuz 2014 yılında Rad Belgrad

26 Şubat 2016 yılında Mladost Kakanj

20 Temmuz 2016 yılında Javor-Matis

1 Ocak 2017 yılında Zeleznicar Lajkovac

23 Ocak 2018 yılında FK Indjija

13 Temmuz 2018 yılında FK TSC

31 Ağustos 2019 yılında Kolubara

1 Ekim 2020 yılında Metalac

15 Ocak 2021 yılında Kolubara

30 Haziran 2021 yılında Metalac

1 Temmuz 2021 yılında Kolubara

24 Ocak 2022 yılında Radnicki 1923

8 Eylül 2022 yılında Makedonikos

Milos Milisavljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Milisavljevic şuan Makedonikos Neapolis takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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