Milos Pudil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Pudil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Pudil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Pudil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Pudil 7 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Miloš Pudil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Pudil Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag B futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Pudil'nin SK Slavia Prag B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milos Pudil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Pudil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Pudil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Pudil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2022 yılında Slavia Prag B

Milos Pudil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Pudil şuan SK Slavia Prag B takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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