Milos Stamenkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Stamenkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Stamenkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Stamenkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Stamenkovic 1 Haziran 1990 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милош Стаменковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Stamenkovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Stamenkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat-Armenia futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat-Armenia takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Stamenkovic'nin FC Ararat-Armenia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milos Stamenkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Stamenkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Stamenkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Stamenkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2011 yılında OFK Mladenovac

1 Ocak 2012 yılında BSK Borca

12 Temmuz 2013 yılında Ararat Yerevan

25 Ağustos 2014 yılında Shirak Gyumri

1 Temmuz 2016 yılında Stal Kamyanske

26 Haziran 2017 yılında Irtysh

16 Şubat 2019 yılında Union SG

1 Temmuz 2019 yılında Irtysh

18 Eylül 2020 yılında Rukh Lviv

26 Şubat 2022 yılında Akzhayik

14 Temmuz 2022 yılında Ararat-Armenia

Milos Stamenkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Stamenkovic şuan FC Ararat-Armenia takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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