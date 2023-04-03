Milos Trnjanjac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Trnjanjac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Milos Trnjanjac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milos Trnjanjac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.