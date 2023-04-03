Milos Trnjanjac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Trnjanjac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Trnjanjac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Milos Trnjanjac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Milos Trnjanjac 31 Mart 2004 tarihinde Vršac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Milos Trnjanjac Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Vrsac U19 futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Milos Trnjanjac'nin OFK Vrsac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Milos Trnjanjac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Milos Trnjanjac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Vrsac U19
Milos Trnjanjac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Milos Trnjanjac şuan OFK Vrsac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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