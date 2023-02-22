Miltiadis İnnos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miltiadis İnnos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miltiadis İnnos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Miltiadis İnnos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Miltiadis İnnos 30 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μιλτιάδης Ίννος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Miltiadis İnnos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OF Ierapetras futbol takımında oynamaktadır. OF Ierapetras takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Miltiadis İnnos'nin OF Ierapetras ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Miltiadis İnnos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Miltiadis İnnos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Volos NPS U19
30 Ocak 2023 yılında OF Ierapetras
Miltiadis İnnos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Miltiadis İnnos şuan OF Ierapetras takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.