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  3. Milyonlar rahatlayacak: Brent petrol düştü, motorine 2 lira 33 kuruş indirim geldi! Bugünden itibaren pompaya yansıdı

Milyonlar rahatlayacak: Brent petrol düştü, motorine 2 lira 33 kuruş indirim geldi! Bugünden itibaren pompaya yansıdı

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından motorinin litre fiyatına 2 lira 33 kuruş indirim geldi. Söz konusu indirim pompa fiyatlarına yansırken EPGİS'ten bu konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle bren petrol fiyatları son zamanların rekorunu kırarak 130 dolar seviyelerini görmüştü. Bu durum Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının artmasına neden olmuş ve motorine zam yapılmıştı. Ancak brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası bu kez motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere indirim geldi. 

Milyonlar rahatlayacak: Brent petrol düştü, motorine 2 lira 33 kuruş indirim geldi! Bugünden itibaren pompaya yansıdı

İNDİRİM POMPAYA YANSIDI

Bu kapsamda motorininin 22 lira 81 kuruş olan fiyatına 2 lira 33 kuruşluk indirim geldi. İndirimin ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 20 lira 53 kuruş seviyesine geriledi. 

Öte yandan yapılan indirimle ilgili EPGİS'ten bir açıklama gelmedi.

Milyonlar rahatlayacak: Brent petrol düştü, motorine 2 lira 33 kuruş indirim geldi! Bugünden itibaren pompaya yansıdı

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Milyonlar rahatlayacak: Brent petrol düştü, motorine 2 lira 33 kuruş indirim geldi! Bugünden itibaren pompaya yansıdı

EPDK, AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TOPLANACAK

Ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) öncülüğünde sektörün bileşenleri 16 Mart Çarşamba günü toplanacak.   Fiyat artışları sonrasında akaryakıt bayilerinin durumu ile ilgili değerlendirmeler yapılacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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