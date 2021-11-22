Milyonlar rakama kilitlenmişken açıklamalar peş peşe! AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan asgari ücret açıklaması: Kardeşlerimiz iyi gidişattan süreç içinde istifade edecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin Genel Merkezi’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ali İhsan Yavuz, erken seçim tartışmalarına ilişkin olarak konuştu.

"ERKEN SEÇİM DİYE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"

Erken seçimin mümkün olmadığını dile getirerek şunları söyledi:

“Seçime bir yıl kala çıkan kanunlar o seçimde uygulanmaz. Yine oradan baktığımızda yine erken seçim diye bir şey söz konusu değil. Nereden bakarsanız bakın zaten erken seçim mümkün değil. Meclis böyle bir kararı bu tabloyla alması mümkün değil. Cumhur İttifakı'nın böyle bir derdi yok.

Cumhurbaşkanımızın seçime götürme niyeti neden olsun. Biz zaten Parlamenter Sistem'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne dönerken en önemli meramımız ve muradımız akşamdan sabaha seçim kararı alınmasındı. Çok çektik, seçim gündemiyle meşgul oldu sürekli Türkiye. Yeniden seçim gündemi yaşamayalım diye birazda Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçtik”

"SEÇİMİN ZAMANI 18 HAZİRAN 2023' TÜR"

Seçimlerin zamanında olacağını dile getiren Yavuz," Seçimin zamanı 18 Haziran 2023' tür. 18 Haziran olması erkene alınması anlamına gelmez. 18 Haziran'da olması maalesef Millet İttifakı bileşenlerinden bazı aktörleri bu yaklaşımlara bir parça ortaya koyuyor ya da körüklüyor. Bu doğru değil. 18 Haziran kanunun öngördüğü formülasyon sebebiyledir. Seçim kanunlarına ilişkin çalışmamız var, hazır bir şekilde bekliyor partimizin öngördüğü bir takvim çerçevesinde seçimlere bir yıl kalmadan gündeme gelecek ve kanunlaşacaktır” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET MKYK'DA GÜNDEME GELDİ

2022 yılı asgari ücreti hakkında konuşan Yavuz, ” MKYK'da da gündeme geldi. Bu konuda çok geniş çerçeveli, bütün kesimlerin görüşünün dahil edildiği bir çalışma süreci işletiliyor. " dedi

Sözlerini sürdüren Yavuz şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıllarda Yürütmenin başında Cumhurbaşkanımız olduğu sürece pandemi sürecinin ortaya çıkardığı süreci hızlı atlatacak, yarayı hızlı saracak, bütün kesimlerin daha fazla nefes aldığı süreçleri birlikte yaşayacağız Bu sürecin Türkiye'ye hasar verdiğini hepimiz ifade ediyoruz. Dünya ile mukayese edildiğinde bu süreci az hasarla atlattığımızı düşünüyorum. Bu süreçten sonra Türkiye o gelişimini çok hızlı şekilde devam ettirecek asgari ücretle çalışan kardeşlerimiz de iyi gidişattan süreç içerisinde istifade edecek. Hepimiz de büyüyen Türkiye'den istifade etmiş olacağız”

ASGARİ ÜCRET KONUSUNDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranları zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. İnşallah asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek, dar gelirlilerin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Asgari ücretle geçinen yaklaşık 8 milyon kardeşimizin enflasyona ezdirilmemesi, insanca yaşayacakları bir ücret seviyesine çıkarılmaları beklentimizdir. Asgari ücret tanımı itibariyle, “İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek” ücrettir. Şu kış kıyamette insanlarımızın haklı taleplerini karşılamak hepimizin sorumluluğu altındadır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücreti en az net 5.200 TL olmalıdır. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim şartlarını belirleyen yoksulluk sınırının Kasım 2021 itibarıyla 10 bin 200 TL’yi aştığını, Aralık 2021’de ve 2022 yılında daha da yükseleceğini dikkate alarak (bir hanede iki asgari ücretli çalışan olduğu varsayımı ile) asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısından az olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle 2022 yılı asgari ücreti 5.200 TL olmalıdır.

TÜRK- İŞ Başkanı Ergün Atalay: Önümüzdeki dönemde asgari ücret görüşmelerine başlayacağız. O sadece düşük gelirli grupların değil çalışma hayatında yer alan herkesin gelirine bir müdahale etme imkanıdır. Aynı zamanda o bizim işsizlik sigortasından tutun bütün harcamalara kadar düzenleyici bir eşittir. Ama esas etkisi de özel sektördeki ücret seviyesini bilhassa örgütsüz çalışanların ücret seviyesinin reel olarak değiştiren etkileyen durumdur. O yüzden asgari ücret grubu çok önemlidir. 45 yıldır asgari ücret belirleniyor bu yıl 45 yıla bedel bir yıl olacak.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2005 asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 asgari ücret

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 asgari ücret

Net: 2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 asgari ücret

Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Net: 2 bin 825 lira 90