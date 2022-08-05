Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni düzenleme! Artış yapıldı!

Zorunlu Trafik Sigortası Prim/Öz sermaye katsayısında değişiklik yapıldı. SEDDK'nın internet sitesinde yer alan düzenlemeye göre, şirketlerin trafik sigortası primleri o yıl sonu öz sermayelerinin 5 katını geçemeyecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni düzenleme! Artış yapıldı!

Zorunlu trafik sigortasında yeni düzenleme geldi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından zorunlu trafik sigortası için düzenleme yapıldı.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni düzenleme! Artış yapıldı!

ARTIŞ YAPILDI

Yeni düzenlemeye göre, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında tarife uygulamalarında azami prim artışlarına bağlı olarak prim/öz sermaye katsayında artış yapıldı.

Buna göre, sigorta şirketlerinin bir takvim yılı içinde ürettiği Karayolları Motorlu Araçları Zorunlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (KMAZMSS) primleri toplamı bir önceki yıl sonu öz sermayelerinin beş katını geçemeyecek.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni düzenleme! Artış yapıldı!

Yıl içinde şirket dışı kaynaklardan nakit sermaye artışı sağlanmış olması halinde ilgili şirket, nakit sermaye artış tutarının belirlenen katsayı ile çarpılması sonucu bulunan tutar kadar ilave limit hakkı elde edecek. Örneğin; cari yıl içinde şirket dışı kaynaklardan sağlanan 20 milyon liralık nakit sermaye artışı şirketin prim üretim limitini 100 milyon lira artıracak.

Kaynak (Bloomberg HT)

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