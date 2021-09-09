Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! PCR testi şartının detayları belli oldu! O kişilerin yaptırması zorunlu olacak
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! PCR testi şartının detayları belli oldu! O kişilerin yaptırması zorunlu olacak
Koronavirüs aşısını tamamlamayan ve aşı olmayan kişiler için başlayan PCR testi zorunluluğu hakkında akıllarda bulunan soru işaretleri giderildi. Buna göre aşı olmayanlar haftada 1 kez test yaptıracak, testler hastanelerde ücretsiz olarak yapılabilecek. Testlerin sonuçları işveren tarafından kayıt edilecek.