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  3. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! PCR testi şartının detayları belli oldu! O kişilerin yaptırması zorunlu olacak

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! PCR testi şartının detayları belli oldu! O kişilerin yaptırması zorunlu olacak

Koronavirüs aşısını tamamlamayan ve aşı olmayan kişiler için başlayan PCR testi zorunluluğu hakkında akıllarda bulunan soru işaretleri giderildi. Buna göre aşı olmayanlar haftada 1 kez test yaptıracak, testler hastanelerde ücretsiz olarak yapılabilecek. Testlerin sonuçları işveren tarafından kayıt edilecek.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! PCR testi şartının detayları belli oldu! O kişilerin yaptırması zorunlu olacak 1112

İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliklerine gönderdiği Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu Genelgesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 03 Eylül Cuma günü gönderilen yazıda Kovid-19 olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmalarının işyeri/işveren tarafından istenebileceği, test sonuçlarının gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacağı yer almıştı.