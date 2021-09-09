Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! PCR testi şartının detayları belli oldu! O kişilerin yaptırması zorunlu olacak Koronavirüs aşısını tamamlamayan ve aşı olmayan kişiler için başlayan PCR testi zorunluluğu hakkında akıllarda bulunan soru işaretleri giderildi. Buna göre aşı olmayanlar haftada 1 kez test yaptıracak, testler hastanelerde ücretsiz olarak yapılabilecek. Testlerin sonuçları işveren tarafından kayıt edilecek.

1 12 İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliklerine gönderdiği Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu Genelgesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 03 Eylül Cuma günü gönderilen yazıda Kovid-19 olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmalarının işyeri/işveren tarafından istenebileceği, test sonuçlarının gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacağı yer almıştı.