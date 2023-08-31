Milyonlarca emeklilik adayını etkileyen gelişme: 48 saat içinde EYT aylığı fırsatı! 20-25 yaş arası başvurularında GSS borçları da yapılandırılıyor.

Emeklilik hakkını arayan, milyonlarca bekleyen emekli adayını yakından ilgilendiren büyük bir fırsat kapısı sonunda açılıyor. Erken Emeklilik Hakkı (EYT) arayışındakiler için son 48 saat başladı! Özellikle 20-25 yaş aralığındaki bireyler için bu gelişme oldukça umut verici. Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları artık daha düzenli bir yapıya kavuşacak.

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Milyonlarca emeklilik adayını etkileyen gelişme: 48 saat içinde EYT aylığı fırsatı! 20-25 yaş arası başvurularında GSS borçları da yapılandırılıyor.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına ilişkin önemli bir fırsat, son 48 saat içinde değerlendirilebilecek. Özellikle 20-25 yaş arasındaki bireyler için Erken Emeklilik Hakkı (EYT) kapsamında aylık alımı mümkün hale geliyor. Bu süreçte, Genel Sağlık Sigortası borcu bulunanların borçlarını anapara ödeyerek kapatma seçeneği 31 Ağustos tarihinde sona erecek.

Okullarını tamamlamış olup iş bulamayan veya üniversiteye kabul alamayan gençler için ise daha uzun bir süreç devreye girecek. Bu durumda olan gençler için borç yapılandırma süreci daha esnek bir şekilde ilerleyecek. Ayrıca, emeklilik başvurusu yapılmasının ardından borcun ödendiği tarih itibarıyla emekli aylığı da hesaplanacak ve ödeme yapılan ayı takip eden ayın başında ödeme yapılacak.

GSS Borçları ve Yapılandırma İmkanları

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu bulunanlar için yapılandırma yasası kapsamında sunulan imkanların son günleri yaklaşırken, eğitimini tamamlamış olup işsizlikle karşı karşıya kalan veya üniversiteye kabul edilmeyen gençler için yeni bir muafiyet süreci başlatıldı. Hem GSS borçları hem de gençlerin eğitim ve istihdam durumları hakkında ayrıntılar merak ediliyor.

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Kimler GSS Prim Borcu Ödemelidir?

Sosyal güvencesi olmayan bireylerin Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödemesi gerekmektedir. Bu kişiler, aylık 402,43 TL tutarını (mevcut asgari ücret esas alınarak) ödeyerek aileleriyle birlikte GSS kapsamına alınmış olurlar.

Ancak, hane içerisindeki birey başına düşen gelir brüt asgari ücretin üçte biri (mevcut asgari ücret üzerinden 4.471,50 TL) veya daha az ise, prim ödemesini devlet karşılar. Aynı zamanda, 18 yaş altındaki tüm çocuklar GSS primi ödemezler ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilirler.

Bu önemli fırsatı değerlendirmek isteyenler için son 48 saat başladı! EYT aylığına kavuşmanın ve GSS borçlarını düzenlemenin tam zamanı. Unutmayın, geleceğinizi güvence altına almak için önemli bir adım atabilirsiniz!

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