Milyonlarca kez izlendi! Gelini duvağından çekerek düşüren çocuk, sosyal medyayı salladı!

Türkiye'deki bir düğünde çekilen video sosyal medyada gündem oldu. TikTok'ta viral olması sonrası Twitter'da 1 milyonu aşkın izlenen videoda gelin ve damat, yürürken bir çocuk gelini duvağından çekti.

DAMAT SON ANDA TUTTU

O anlarda damat, düşmek üzere olan gelini son anda tutarken olası bir kötü görüntünün önüne geçilmiş oldu.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Söz konusu video sosyal medyanın en çok izlenen videoları arasında yer alırken sosyal medya kullanıcıları o anlara çok sayıda yorum yaptı.

Kullanıcıların bazıları videoda yer alan çocuğu, bazıları ise onu yetiştiren ailesini suçlu buldu.