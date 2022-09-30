Milyonlarca kez izlendi! Gelini duvağından çekerek düşüren çocuk, sosyal medyayı salladı!

Bir düğünde gelini, duvağından çekerek düşüren çocuk sosyal medyayı salladı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Türkiye'deki bir düğünde çekilen video sosyal medyada gündem oldu. TikTok'ta viral olması sonrası Twitter'da 1 milyonu aşkın izlenen videoda gelin ve damat, yürürken bir çocuk gelini duvağından çekti.

Milyonlarca kez izlendi! Gelini duvağından çekerek düşüren çocuk, sosyal medyayı salladı!

DAMAT SON ANDA TUTTU

O anlarda damat, düşmek üzere olan gelini son anda tutarken olası bir kötü görüntünün önüne geçilmiş oldu.

Milyonlarca kez izlendi! Gelini duvağından çekerek düşüren çocuk, sosyal medyayı salladı!

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Söz konusu video sosyal medyanın en çok izlenen videoları arasında yer alırken sosyal medya kullanıcıları o anlara çok sayıda yorum yaptı.

Milyonlarca kez izlendi! Gelini duvağından çekerek düşüren çocuk, sosyal medyayı salladı!

Kullanıcıların bazıları videoda yer alan çocuğu, bazıları ise onu yetiştiren ailesini suçlu buldu.

Milyonlarca kez izlendi! Gelini duvağından çekerek düşüren çocuk, sosyal medyayı salladı!

Milyonlarca kez izlendi! Gelini duvağından çekerek düşüren çocuk, sosyal medyayı salladı!

Milyonlarca kez izlendi! Gelini duvağından çekerek düşüren çocuk, sosyal medyayı salladı!

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