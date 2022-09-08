Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Bakan Bilgin müjdeyi verdi: “Sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücreti önceki yıla göre yüzde 80 arttırdık. Önümüzdeki dönem içerisinde sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz. Sorunları dosya dosya açarak çözeceğiz. Türkiye’nin emekçileri endişe etmesin. Türk devleti sosyal bir devlettir” diye konuştu.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Bakan Bilgin müjdeyi verdi: “Sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz”

AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından "Türkiye için güven ve istikrar" sloganı ile düzenlenen yeni üyelere rozet takma töreni Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın da katıldığı toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Bakan Bilgin müjdeyi verdi: Sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz

"MİLLİ GELİRİ 1 TRİLYON DOLARA ÇIKARDIK"

Bakan Bilgin, “Türkiye herhangi bir ülkenin adı değil dünyanın merkezinde olan bir ülkedir. Batı'nın açlıkla karşı karşıya kaldığı bir dönemde bu sorunu çözen ülke Türkiye’dir. Bizim liderimiz çözmüştür. İnsanlık hangi tehlike ile karşı karşıya kalırsa Türkiye o insanlık meselesinin yanında yer alan bir ülkedir. Bizim üç büyük meselemiz vardır. Bunlardan bir tanesi bağımsızlıktır. Dünyanın neresinde bize karşı bir saldırı olursa bütün dava arkadaşlarımız Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesini amansız sürdürmektedir. Bugün Balkanlarda yaşadığımız budur. Bağımsızlık önemlidir. İkinci meselesi ise demokrasi meselesidir. Ne kadar önemli olduğunu seçilmiş ilk başbakanını idam eden bir antidemokratik zihniyetten görüyoruz. Üçüncü meselemiz ise kalkınma meselemizdir. Bu mesele çok önemlidir. 19. yüzyılda sanayi meselesini çözemediğimiz için koskoca bir imparatorluğu kaybettik. Bugün çok önemli mesafeler kaydettik. Sanayi ürünleri ihracatımızda birinci sıraya yükseldi. Türkiye büyüyor. Türkiye’nin milli gelirini 1 trilyon dolara çıkardık. Burayı aşmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Bakan Bilgin müjdeyi verdi: Sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz

"TÜRKİYE ENFLASYON SORUNUNU BÜYÜYEREK AŞACAK"

Bakan Bilgin konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Enflasyon sorunu var. Enflasyonun en önemli ayağının yurt dışından ithal ettiğimiz petrol, doğalgaz olduğunu biliyorsunuz. Bunlar Türkiye’ye yaklaşık 50 milyar dolar ilave bir yük getirmiştir. Bizim bu ürünlere yıllık harcadığımız 45 milyar dolar civarındadır. Bu yıl itibarıyla 107 milyar dolar olacağını tahmin ediyoruz. 50 milyar dolar daha fazla harcama yapacağız. Enflasyonun kaynağı nedir diye soranlar buraya baksın. Türkiye bunu büyüyerek aşacak. Ürettiğimiz ürünleri dışarı daha fazla satacağız. Bunu aşacak güçteyiz. Başka bir yol yok. Dolar burada basılmadığına göre biz doları ekonomik olarak üreteceğiz. Turizm ile üreteceğiz, Antalya bu işi üstlenmiş götürüyor.”

Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Bakan Bilgin müjdeyi verdi: Sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz

"TÜRK DEVLETİ SOSYAL BİR DEVLETTİR"

Sorunlar olduğunu ve bunların çözüleceğini önemle vurgulayan Bilgin, “Sorunların çözümü için tedbirler alıyoruz. Asgari ücreti önceki yıla göre yüzde 80 arttırdık. Önümüzdeki dönem içerisinde sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz. Dosya dosya açarak çözeceğiz. Türkiye’nin emekçileri endişe etmesin. Türk devleti sosyal bir devlettir. Büyük Türkiye yolunda daha emin adımlar ile yürüyeceğiz” dedi.

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