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  3. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren KDV ve stopaj kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: İndirim 31 Temmuz'a dek uzatıldı!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren KDV ve stopaj kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: İndirim 31 Temmuz'a dek uzatıldı!

Resmi Gazete'nin 2 Haziran 2021 tarihli 31499. sayısında yer alan düzenleme ile, Katma değer vergisi (KDV) ve kira stopaj oranlarında uygulanan indirimin 31 Temmuz'a dek uzatılması kararı, yürürlüğe girdi.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren KDV ve stopaj kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: İndirim 31 Temmuz'a dek uzatıldı!

Katma değer vergisi (KDV) ve kira stopaj oranlarında, pandemi sebebiyle uygulanan indirim, milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürmüştü. Bu sebeple 31 Mayıs'ta sona erecek olan uygulamanın uzatılması için talepler artarak devam ederken dün gelen müjdenin ardından indirimlerin uzatılması kararı, Resmi Gazete'deki yerini aldı. 

YÜZDE 20 YERİNE YÜZDE 10 UYGULANACAK

Resmi Gazete'nin 2 Haziran 2021 tarihli ve 31499 sayılı kararlarında yer alan düzenlemeye göre, Katma değer vergisi (KDV) ve kira stopaj oranlarında indirim uygulaması 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.  mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapan karara göre, kira ve stopaj kesinti oranı 31 Temmuz'a kadar, %20 yerine %10 olarak uygulanmaya devam edecek.

YEME İÇMEDE YÜZDE 1, DİĞER HİZMETLERDE YÜZDE 8

Bu kapsamda, KDV oranları 31 Temmuz'a kadar; işyeri kiralama, konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde %18 yerine %1, %18 olarak belirlenen diğer hizmetlerde ise %8 olarak uygulanacak.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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