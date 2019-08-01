Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! O tarih belli oldu

Hükümet, 5.2 milyon memur ve sözleşmeli personel için maaş zam teklifini 16 Ağustos'ta yapacak.

Detaylar:

5. dönem toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Memurların ne kadar zam alacağını belirleyecek görüşmede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "800’ü aşan talep olduğunu görüyoruz. Bu süreci etkin kullanmamız gerekiyor. Bu talepler; yarından itibaren başlayacak çalışma komisyonları tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacak" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurların zam görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 5'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Ankara'da memurlara yapılacak zamma ilişkin olarak "Talep ve imkanları birlikte değerlendireceğiz" dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk şunları söyledi:

(Memurların zam pazarlığı) Talep ve imkanları bir arada değerlendirerek makul sonucu tesis edeceğiz. Sendikalaşma oranı yüzde 67'ye ulaştı. Sendikacılıkta yapılan iyileştirmeler bu alanda etkisini gösterdi. Ortalama devlet memuru maaşı 2019 Temmuz 4481 liraya yükselmiş durumda. Enflasyondan arındırıldığında yüzde 65 artışa tekabül ediyor.

Bugün itibarıyla başlatmış olduğumuz 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerini başlatmış bulunuyoruz. Bu süreçte tüm tarafların konulara mali ve sosyal haklar çerçevesinden ayrılmadan ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda bütüncül bir bakışla yaklaşmalarını çok önemsiyoruz. Toplu Sözleşme müzakarelerinin yasa gereği Ağustos ayı içinde tamamlanması gerektiğinden, görüşme sürecinin etkili, verimli ve sonuç odaklı şekilde yürütülmesine tarafların önem vermesi gerekiyor.

800'Ü AŞKIN TALEPTE BULUNULDU

Malumunuz araya 4,5 günlük Kurban Bayramı tatili girmekte… Bunu da göz önüne alarak, biraz sonra çalışma takvimini belirleyeceğiz. Konfederasyonlarımızın ve sendikalarımızın bize sunduğu, kamuoyuyla da paylaşılan; 800’ü aşan talep olduğunu görüyoruz. Bu süreci etkin kullanmamız gerekiyor. Bu talepler; yarından itibaren başlayacak çalışma komisyonları tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra, 2. masa toplantısında müzakerelerimize devam edeceğiz inşallah!..

Bakan Selçuk'tan sonra görev alan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın söz aldı. Yalçın, "Toplu sözleşme görüşmelerinin misyonu kamu görevlilerini sürdürülebilir adil refah düzeyine ulaştırmak, yasaklardan kurtarmaktır." dedi.

Ardından Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın söz aldı. Yalçın şunları özetle söyledi:

"Süreç boyunca masanın bütün öznelerinin sürecin uzlaşmayla sonuçlanması adına hareket edeceklerine inanıyorum. Toplu pazarlık masası kamu işveren açısından nimeti hakça bölüştürmenin, gelir dağılımını gidermenin aracı olarak görülmelidir. Bu görüşme ailelerle birlikte 20 milyon kişiyi doğrudan etkiliyor. Daha önceden 4 kez tekrarlandı. 4 sözleşme pratiğine sahibiz. Biz bu masada insana ve emeğe fiyat biçmeyeceğiz. Kamu görevlileri güvenceli çalışmak istiyorlar."

KONFEDERASYONLARIN TALEPLERİ

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.

Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu, artı 3 puan refah payı istemişti.