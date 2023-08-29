Milyonları İlgilendiren Son Dakika Açıklaması! Siz de Ek MTV Ödemeyecekler Listesinde Olabilirsiniz. İşte Merakla Beklenen Kritik Liste..

Milyonları İlgilendiren Son Dakika Açıklaması! Siz de Ek MTV Ödemeyecekler Listesinde Olabilirsiniz. Peki, kimler ek MTV ödemeyecek?

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Milyonları İlgilendiren Son Dakika Açıklaması! Siz de Ek MTV Ödemeyecekler Listesinde Olabilirsiniz. İşte Merakla Beklenen Kritik Liste..

2023 yılına mahsus olmak üzere otomobil sahiplerinden alınan taşıt vergisinde son düzlüğe girildi. Bu dönemde ise ödemeler ile ilgili kritik açıklamalara her geçen gün yenisi ekleniyor. İşte ek MTV ödemesi ve detayları..

Ek MTV için Son gün 31 Ağustos

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Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksitinin ödeme süresi de 31 Ağustos'ta sona eriyor. Ek MTV'yi ödemeyen; trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemini gerçekleştiremeyecek.

Kimler Ek MTV Ödemeyecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) herkes tarafından ödenmeyecek. Özellikle depremzedeler ile ilgili kararnamedeki detaylar bu anlamda dikkat çekiyor.

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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ ile Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla kayıtlı ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar, ek MTV'den istisna tutuluyor.

Siz de isminizi kontrol ederek vergi verip vermeyeceğinizi öğrenebilirsiniz.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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