Milyonları ilgilendiriyor: Artık ücretsiz olacak!
DenizBank, QNB Finansbank ve TEB bankaları müşterilerine yeni bir imkan sunmaya başladı. BAuna göre artık bu 3 banka ortak ATM platformunu kullanacak. İşte ayrıntıları...
DenizBank, QNB Finansbank ve TEB bankaları yeni bir ilke imza attılar ve ortak ATM platformunda birleşmeye karar verdiler.
ATM'LERDE İŞLEM ÜCRETSİZ
Buna göre ayda 3 kez ile sınırlı olmak üzere söz konusu bankaların müşterileri ATM'lerde ücretsiz işlem yapabilecekler.
3 DEFA PARA YATIRILIP ÇEKİLEBİLECEK
Anlaşma kapsamında her ay toplamda 3 defa para yatırıp çekilebilecek veya kredi kartı borcu ücretsiz ödenebilecek.
ADET SINIRI YOK
Ayrıca üç bankanın müşterisi hesap bakiyesini, kredi kartı borcunun limitini herhangi bir adet sınırı olmadan sorgulayabilecek.
Etiketler : teb, finansbank
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