Milyonları ilgilendiriyor: Artık ücretsiz olacak!

DenizBank, QNB Finansbank ve TEB bankaları yeni bir ilke imza attılar ve ortak ATM platformunda birleşmeye karar verdiler.

ATM'LERDE İŞLEM ÜCRETSİZ

Buna göre ayda 3 kez ile sınırlı olmak üzere söz konusu bankaların müşterileri ATM'lerde ücretsiz işlem yapabilecekler.

3 DEFA PARA YATIRILIP ÇEKİLEBİLECEK

Anlaşma kapsamında her ay toplamda 3 defa para yatırıp çekilebilecek veya kredi kartı borcu ücretsiz ödenebilecek.

ADET SINIRI YOK

Ayrıca üç bankanın müşterisi hesap bakiyesini, kredi kartı borcunun limitini herhangi bir adet sınırı olmadan sorgulayabilecek.