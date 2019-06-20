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Milyonları ilgilendiriyor: Artık ücretsiz olacak!

DenizBank, QNB Finansbank ve TEB bankaları müşterilerine yeni bir imkan sunmaya başladı. BAuna göre artık bu 3 banka ortak ATM platformunu kullanacak. İşte ayrıntıları...

Milyonları ilgilendiriyor: Artık ücretsiz olacak!

DenizBank, QNB Finansbank ve TEB bankaları yeni bir ilke imza attılar ve ortak ATM platformunda birleşmeye karar verdiler.

ATM'LERDE İŞLEM ÜCRETSİZ

Buna göre ayda 3 kez ile sınırlı olmak üzere söz konusu bankaların müşterileri ATM'lerde ücretsiz işlem yapabilecekler.

Milyonları ilgilendiriyor: Artık ücretsiz olacak!

3 DEFA PARA YATIRILIP ÇEKİLEBİLECEK

Anlaşma kapsamında her ay toplamda 3 defa para yatırıp çekilebilecek veya kredi kartı borcu ücretsiz ödenebilecek.

ADET SINIRI YOK

Ayrıca üç bankanın müşterisi hesap bakiyesini, kredi kartı borcunun limitini herhangi bir adet sınırı olmadan sorgulayabilecek.

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