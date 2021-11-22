Son Dakika | Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden alınan Ahmet Altay Cengizer kimdir? Kaç yaşında, Nereli?Günlük burç yorumları 22 Kasım 2021 Pazartesi | Bugün gözler Kovanın üzerinde! Balıkların iş hayatında yoğunluk yaşanacak!Resmi Gazete'de bugün (22.11.2021) | 22 Kasım 2021 Resmi Gazete kararlarıMilyonların gözü kabineye çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak: Asgari ücret zammı masada!22 Kasım 2021 Pazartesi günün spor manşetleri | Dev derbide gülen taraf Fenerbahçe!22 Kasım 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 22 Kasım 2021İstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 22 Kasım 2021 elektrik kesintisi sorgulama22 Kasım 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Milyonların gözü kabineye çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak: Asgari ücret zammı masada!

Milyonların gözü kabineye çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak: Asgari ücret zammı masada!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan kabine toplantısında koronavirüs salgınındaki son durum, 2022 yılı asgari ücreti, F-35 savaş uçakları konusu ve faiz indirimiyle birlikte yükselen döviz kuru ve enflasyonla mücadele konularının masaya yatırılması bekleniyor.

Milyonların gözü kabineye çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak: Asgari ücret zammı masada!

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan kabine toplantısı saat 15.00'de başlayacak. Toplantıda koronavirüs salgınıyla mücadele masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabineye sunum yapacağı ifade edilirken yeri aşı çalışmalarındaki gelinen nokta hakkında bilgi vermesi bekleniyor. 

Milyonların gözü kabineye çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak: Asgari ücret zammı masada!

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ

Milyonlarca asgari ücretli ve ailelerinin ne kadar olacağını merakla beklediği 2022 yılı asgari ücreti konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in işçi ve işveren kesimlerinin görüşünü alındığı anket ve gündeme gelen formüllerle ilgili bir sunum yapması planlanıyor.

Toplantıda asgari ücrete enflasyonun üzerinde bir zam yapılması ve işveren üzerindeki gelir yükünün azaltılması için alternatif formüllerin konuşulması bekleniyor. 

Milyonların gözü kabineye çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak: Asgari ücret zammı masada!

SİYASETTE 50+1 TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Cemil Çiçek'in gündeme getirmesiyle tartışma konusu olan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de değerlendirmede bulunduğu 50+1 tartışmasının da kabinede gündeme gelmesi beklentiler arasında. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri ile gerçekleştirdiği baş başa görüşme hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi  öngörülüyor.

MERKEZ BANKASININ FAİZ İNDİRİMİ, DÖVİZ KURUNDAKİ ARTIŞ VE ENFLASYON

Merkez Bankasının Kasım ayı PPK toplantısında politika faizlerini yüzde 16'dan 15'e indirmesinin ardından döviz kurunda yaşanan hareketlilik ve enflasyonda yaşanan artış tüm yönleriyle toplantıda ele alınacak. Fiyat artışlarına yönelik alınması gereken tedbirler konuşulacak.

Milyonların gözü kabineye çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak: Asgari ücret zammı masada!

F-35 SAVAŞ UÇAKLARI

ABD ile sürdürülen F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslim edilmesi, veyahut ödenen ücretin iadesi ve F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu masaya yatırılacak.  Ayrıca Erdoğan-Biden zirvesinde mutabık kalınan ortak stratejik mekanizmanın detayları da kabinede gündeme gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası gerçekleştireceği Millete Sesleniş konuşmasıyla alınan kararları kamuoyuna duyuracak. 

Milyonların gözü kabineye çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak: Asgari ücret zammı masada!

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT