Milyonların kaderi bu sınavla belli olacak! Kamu Personeli Seçme Sınavı başladı!

Kamu Personeli Seçme Sınavı2nda ilk oturumun gerçekleştirileceği sınavı 10.15 itibari ile başladı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Milyonların kaderi bu sınavla belli olacak! Kamu Personeli Seçme Sınavı başladı!

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve milyonlarca dayın girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumu bugün 10.15 itibari ile başladı. Adayların Genel Yetenek – Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarından sorumlu olacakları sınav tüm Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa'da başladı.

Milyonların kaderi bu sınavla belli olacak! Kamu Personeli Seçme Sınavı başladı!

İKİ FARKLI OTURUM GERÇEKLEŞTİRİLECEK

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi ile başlayan sınavda genel yetenek genel kültür testi saat: 10.15’te başlayacak ve 130 dakika boyunca devam edecek. Sınavda 120 soru sorulacak. Eğitim bilimleri testi ise 14:45’te başlayacak ve 100 dakika boyunca devam edecek. Sınavda adaylara 80 soru sorulacak.

Milyonların kaderi bu sınavla belli olacak! Kamu Personeli Seçme Sınavı başladı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Düğün konvoyu Ambulansın geçişine engel olmuştu! EGM ve Bakan Koca'dan art arda açıklamalar!
Düğün konvoyu Ambulansın geçişine engel olmuştu! EGM ve Bakan Koca'dan art arda açıklamalar!
Son Dakika! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması! Resmen duyurdu! Yıl sonunda...
Son Dakika! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması! Resmen duyurdu! Yıl sonunda...
Yargıtay'dan yıllık izin kararı! Milyonlarca çalışanı ve iş vereni kapsıyor! Yıllık izin parası...
Yargıtay'dan yıllık izin kararı! Milyonlarca çalışanı ve iş vereni kapsıyor! Yıllık izin parası...
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! 3 ayrı bölgede orman yangını çıktı!
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! 3 ayrı bölgede orman yangını çıktı!
Kosova ile Sırbistan arasında gerilim tavan yaptı! Sirenler susmuyor! Alarm verildi!
Kosova ile Sırbistan arasında gerilim tavan yaptı! Sirenler susmuyor! Alarm verildi!
Son Dakika! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması! Resmen duyurdu! Yıl sonunda...
Son Dakika! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması! Resmen duyurdu! Yıl sonunda...
Son Dakika: 2022 KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı!
Son Dakika: 2022 KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı!
Yargıtay'dan yıllık izin kararı! Milyonlarca çalışanı ve iş vereni kapsıyor! Yıllık izin parası...
Yargıtay'dan yıllık izin kararı! Milyonlarca çalışanı ve iş vereni kapsıyor! Yıllık izin parası...
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! 3 ayrı bölgede orman yangını çıktı!
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! 3 ayrı bölgede orman yangını çıktı!
Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi! 81 ilde Sosyal Konut Projesi başlatılacak!
Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi! 81 ilde Sosyal Konut Projesi başlatılacak!
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Çok sayıda yaralı var: 11 kişiye yükseldi!
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Çok sayıda yaralı var: 11 kişiye yükseldi!
Mizahta her zaman kazanıyoruz! KPSS adaylarının sınav sonrası paylaşımları bu yıl da kırdı geçirdi! İşte bugünün en komik tweetleri...
Mizahta her zaman kazanıyoruz! KPSS adaylarının sınav sonrası paylaşımları bu yıl da kırdı geçirdi! İşte bugünün en komik tweetleri...