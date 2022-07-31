Milyonların kaderi bu sınavla belli olacak! Kamu Personeli Seçme Sınavı başladı!

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve milyonlarca dayın girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumu bugün 10.15 itibari ile başladı. Adayların Genel Yetenek – Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarından sorumlu olacakları sınav tüm Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa'da başladı.

İKİ FARKLI OTURUM GERÇEKLEŞTİRİLECEK

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi ile başlayan sınavda genel yetenek genel kültür testi saat: 10.15’te başlayacak ve 130 dakika boyunca devam edecek. Sınavda 120 soru sorulacak. Eğitim bilimleri testi ise 14:45’te başlayacak ve 100 dakika boyunca devam edecek. Sınavda adaylara 80 soru sorulacak.