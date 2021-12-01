Milyonların merakla beklediği an geldi! 2022 asgari ücreti için Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanacak!

Milyonlarca çalışan ve ailelerini yakından ilgilendiren asgari ücretin 2022 yılındaki tutarını belirlemek için maraton bugün başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde bugün saat 14.00’de gerçekleştirecek. 15 üyeden oluşan komisyonda işçi kanadını en yüksek üye sayısına sahip olan TÜRK -İŞ, işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikası (TİSK) temsil edecek. Öte yandan komisyonda hükümetten 5 üye bulunacak.

TÜRK İŞ BAŞKANI ATALAY, ZAM ORANI VERDİ

Asgari ücrete enflasyonun üzerinde zam yapılması beklenirken TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz gün asgari ücrete ilişkin olarak yaptığı açıklamada, hükümetin yeniden değerleme oranı olan 36,2'nin altında olan bir zam oranıyla gelmemesi gerektiğini dile getirdi.

SENDİKALARDAN ORTAK AÇIKLAMA

Ayrıca işçi sendikaları TÜRK-İŞ, HAK- İŞ ve DİSK asgari ücret görüşmeleri öncesi açıklama yaptı. Açıklamada, asgari ücretin ekonomide yaşanan gelişmeler dikkate alınarak tespit edilmesi gerektiğine dikkat çekilirken," Asgari ücret, emeğe gösterilen saygının bir ölçüsüdür. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, gelir dağılımında adaleti ve iyileştirmeyi temel alan, refahın geniş kitlelere yayılmasını amaçlayan bir yaklaşımla tespit edilmesi toplumsal huzur ve iş barışının sağlanması için gereklidir. " denildi.

Asgari ücretin insanca yaşamaya yetecek ücret olması gerektiğinin altı çizilen açıklamada," Özellikle sendikasız işçilerin önemli bir bölümünün temel sorunu olan asgari ücretin, belirlediğimiz ve savunduğumuz ilkeler doğrultusunda karara bağlanması büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Asgari ücrete gelecek zam oranın yüzde 24 olması durumunda vergiler ve kesintilerden sonra kalan net ücret 3 bin 500 TL olacak, yüzde 33 zam gelmesi durumunda ise net ücret 3 bin 750 TL olacak. Asgari ücretin 4 bin TL olması için yüzde 40'ın üzerinde zam yapılması gerekiyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İŞÇİMİZİ, ENFLASYONDAN, FİYAT ARTIŞLARININ OLUMSUZ ETKİLERİNDEN KORUYACAĞIZ

TRT'ye konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammı konusunda," Dünya ülkeleri arasındaki yerimizi daha da ön sıralara inşallah taşıyacağız ve 2002'den bu yana alt gelir grupları başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin hayat şartlarını iyileştirmek için mücadele ettik, mücadele ediyoruz. İnşallah bu asgari ücret çalışmasında da işçimizi enflasyondan, fiyat artışlarının olumsuz etkilerinden koruyacağız. Çok daha hayırlı bir neticeyi inşallah alacağız." diye konuşmuştu.

BAKAN BİLGİN: UZLAŞMA İÇERİSİNDEYİZ

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin olarak 25 Kasım'da yaptığı açıklamada," Asgari ücret konusunda Sayın Başkanın (Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay) tavrı çok açık; emeği koruyacak. Asgari ücret, adı üzerinde, Türkçe çok güzel tanımlanmış. Bu rakamın, toplumu tatmin edecek, toplumda adalet duygusunu pekiştirecek, onu güçlendirecek, 'burada işçiler sahipsiz değildir, devlet sosyal devlettir ve buna sahip çıkmaktadır' kanaatini yerleştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Ben de bu anlayıştayım ve Sayın Başkanla bu konuda uzlaşma içerisindeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRETİN MİKTARI

2005 asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 asgari ücret

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 asgari ücret

Net: 2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 asgari ücret

Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Net: 2 bin 825 lira 90