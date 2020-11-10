Mimar Selim Yuhay kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Eşi kim?

Ünlü mimar Selim Yuhay, 23 Mayıs 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde 1994 yılında mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra dört ortakla beraber açmış oldukları mimarlık firması açtı. Ardından 2 sene sonra ise kendi firmasını kurdu. Kendine ait özgün çizim ve tasarımları ile mesleğinde iyi bir yere geldi. 48 yaşında ve 3 çocuk babası olan Yuhay, 2015 yılında balerin eşi Elvin Avidor ile yollarını ayırdı.

Selim Yuhay 2012 yılında Kanal D kanalında ekibiyle beraber Evim Şahane programının sunuculuğunu yaparak halk arasında Selim Bey olarak tanınırlık kazandı .Aynı zamanda Yuhay pek çok sosyal sorumluluk projelerinde ismi yer almaktadır. Hobi olarak başladığı resim yapma isteğini de, profesyonelliğe taşıyarak kişisel sergilerini de açtı. 2016 yılında TV8'de yayınlanan "Güle Güle Oturu"n programıyla ekranlara geri döndü.