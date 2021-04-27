Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3432.11

Meslek Adı : Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : İç Tasarımcılar Ve Dekoratörler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Tanımı : Binaların, saray, köşk ve cami gibi sanat eserlerinin mimari plana uygun olarak yapılacak olan onarım çalışmalarında, duvar süsleme vb. işleri gerçekleştiren, ressam, heykeltıraş, seramik sanatçısı, iç mimar ve restorasyon uzmanları ile usta ve işçiler arasında görev yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ressam, seramikçi, mühendis ve mimarlara yardımcı eleman olarak, uygulama alanının keşfini yapıp gerekli ölçüleri almak,

b) Uygulamaya konulacak konu ile ilgili desenleri araştırıp tasarlamak veya yapılan tasarımı gerçekleştirmek için planı yapmak,

c) Planlanan iş için gereken malzemeleri sağladıktan sonra uygulamaya geçmek,

d) Çalıştığı iş yerinde üst ve astları arasında eşgüdümü sağlamak,

e) Doğabilecek hataları ve iş kazalarını önlemek için gerekli önlemleri almak, planlanan işin programa uygun yürütülmesini sağlamak, bu konuda gerekli kontrolleri yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (anahtarcılık Ve Çilingirlik) mesleği için “2359.97” kod olarak kullanılır iken Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) mesleği için “7523.30” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri Meslek Kodu “3432.11” olarak belirlenmiştir.

