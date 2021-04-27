Mimari Restorasyon Teknikeri Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3433.05

Meslek Adı : Mimari Restorasyon Teknikeri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Galeri, Müze Ve Kütüphane Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Tanımı : Taşınır ve taşınmaz sanat eserleri ile kültür varlıklarına ait rölöve ölçüm ve çizimlerin yapılması, olumsuz etkenlere karşı korunması, bakımı ve aslına uygun biçimde bilimsel prensiplere uygun olarak onarımı için gerekli uygulamaları yapan teknik elemandır.

Görev ve İşlem Basamakları : Mimari Restorasyon Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak,

a)Onarılacak ve yenilenecek eserin fiziksel ve kimyasal yapısını, üretim teknolojisini incelemek, bozulma nedenlerini araştırmak,

b)Toprak altından çıkarılan eserlerin bozulmadan korunması için gereken fiziksel ve kimyasal işlemleri uygulamak,

c)Tarihi eserin cins ve durumuna göre uygun temizlik malzemeleri ile yüzey temizliğini yapmak,

d)Tarihi binaların ve içerisinde bulunan süsleme elemanlarının malzeme hesabını çıkarmak,

e)Malzeme hesabı çıkarılan süsleme elemanlarının (kalem işleri, ahşap süsleme, alçı işleri, taş oymacılığı vb.) bakım ve onarımlarını yapmak,

f)Bakımını ve onarımını yaptığı sanat eserlerinin daha sonra çevre etkilerinden zarar görmemesi için gereken koruyucu işlemleri uygulamak,

g)Yapılan çalışmaları fotoğraf vb. tekniklerle belgelemek,

h)Yapılan çalışmaların raporlarını hazırlamak, vb. yerleştirmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mimari Restorasyon Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları Teknisyeni mesleği için “3211.27” kod olarak kullanılır iken Mermer Blok Çıkarma ve Plaka İmalatçısı mesleği için “8114.37” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mimari Restorasyon Teknikeri Meslek Kodu “3433.05” olarak belirlenmiştir.

