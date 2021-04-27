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Mimari Teknik Ressam Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Mimari Teknik Ressam meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Mimari Teknik Ressam meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Mimari Teknik Ressam Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3118.07
Meslek Adı : Mimari Teknik Ressam
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri
Meslek Birim Grubu : Teknik Ressamlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Tanımı : Krokisi hazır olan resmi, mimari projeyi , çizim araç ve gereçlerini kullanıma hazırlayarak el ve bilgisayarla yapı projelerini çizmek, rölöve yapmak ve çıktı almak, çizimleri kullanıma hazırlamak ile bunlara ait hesap ve teknik çizimlerini yapan nitelikli kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları : imari Teknik Ressamı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a)    Esas görevleri Teknik Ressam (Genel) (3118.01)?da yazılı işlere benzemekle beraber bina projeleri çizmekte ihtisası vardır.
b)    Taslak olarak çizilen imar planlarının orijinal çizimlerini yapmak için gerekli not, kroki ve hesaplamaları incelemek, 
c)    Temiz çizimi aydınger kağıdı üzerine cetvel ve şablonlar kullanarak yapmak,
d)    Çizim ve boyama işlemi biten imar plan paftalarını plancıya teslim etmek, 
e)    Gerekli kontrolü yapılan imar paftalarının uygulayıcılarca kullanılır hale gelebilmesi için astralon kağıdı üzerine grafos kalemi ile uygulama projesini çizmek,
f)    Projeyi lejont işaretleri ile şekillendirmek, 
g)    Çizim tarihini, mimari arşiv kayıt sayısını projeye yazmak,
h)    Mimarın kontrolünden geçen proje üzerinde tadilat veya eklenti olursa projeyi yeniden çizmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mimari Teknik Ressam Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Teknikeri mesleği için “3142.65” kod olarak kullanılır iken Metalurji Teknisyeni (Cevher İstihsali) mesleği için “3117.09” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Mimari Teknik Ressam Meslek Kodu “3118.07” olarak belirlenmiştir.
 

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