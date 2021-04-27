Mimari Yapı Teknik Ressamı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3118.12

Meslek Adı : Mimari Yapı Teknik Ressam

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Teknik Ressamlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Tanımı : İnşaat teknolojisi alanında mimari proje çizimi, röleve ve maket yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Mimari Yapı Teknik Ressamı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu ve planlaması yapmak,

b) Çizim araç ve gereçlerini kullanıma hazırlamak,

c) El ve bilgisayarlarla yapı projelerini çizmek,,

d) Çizicilerden çıktı almak,

e) Çizimleri kullanıma hazırlamak,

f) Bina maketleri yapmak,

g) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mimari Yapı Teknik Ressamı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı (Neonatoloji) mesleği için “2212.48” kod olarak kullanılır iken Milli Güvenlik Öğretmeni (Orta Öğretim) mesleği için “2320.55” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mimari Yapı Teknik Ressamı Meslek Kodu “3118.12” olarak belirlenmiştir.